Закидавшими камнями автобусы в Алматы оказались школьники

Разбитые окна в автобусе. Фото: facebook.com/Общественный транспорт Алматы

В полиции Алматы рассказали, кто понес ответственность в истории с разбитыми окнами автобуса, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Напомним, ранее в управление полиции Алатауского района с заявлением о хулиганских действиях обратился руководитель автопредприятия. Он заявил, что в течение месяца неизвестные разбили стекла пяти автобусов 25-го маршрута.

Полицейские провели проверку, по результатам которой были задержаны нарушители – ими оказались учащиеся средних классов.

"В ходе проведения проверочных мероприятий хулиганы установлены. Ими оказались учащиеся 7 и 9 классов одной из городских школ. Проживают в нашем районе.

За противоправные действия детей к ответственности привлечены их родители согласно статье 435 КРКобАП – "Хулиганство, совершенное несовершеннолетним". Санкция данной нормы предусматривает штраф в размере 7 МРП (20 419 тенге – прим. ред.)", – сообщил глава управления полиции Алатауского района полковник полиции Ильяс Омирсериков.

Вместе с тем подростки поставлены на учет ювенальной полиции. С юношами и их родителями проведена праворазъяснительная беседа.

"Меня пригласили в УП Алатауского района. Задержали хулиганов, которые разбивали окна наших автобусов. Хочу выразить благодарность сотрудникам полиции", – добавил представитель автопредприятия.

Ранее аналогичный случай происходил в Алматы – тогда неизвестные забросали камнями автобус, разбив при этом его окна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942317-zakidavshimi-kamnyami-avtobusy-v-almaty-okazalis-shkolniki/