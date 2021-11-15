Умер экс-председатель Нацбанка Казахстана Даулет Сембаев

Даулет Сембаев. Фото: Facebook / Dmitriy Sochin

Скончался известный казахстанский финансист, бывший председатель Нацбанка и экс-сенатор Даулет Сембаев. Об этом сообщил внештатный советник премьер-министра Казахстана Ербол Едилов в своем Telegram-канале.

Даулету Хамитовичу было 86 лет.

"Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой. Иманды болсын!" - написал Едилов.

Даулет Сембаев родился 10 августа 1935 года в Алма-Ате.

Свою карьеру начал мастером завода им. С.М. Кирова.

В послужном списке Сембаева работа в аппарате Совета министром КазССР, в отделе госплана КазССР, в президентском совете КазССР.

В 1990 - 1991 годы занимал должность зампреда Высшего экономического совета Казахской ССР, а с 1991 по 1993 год был заместителем премьер-министра Казахстана.

В 1993 был назначен на должность председателя Нацбанка Казахстана, с 1999 по 2001 возглавлял Совет Ассоциации финансистов.

Даулет Сембаев входил в состав госкомиссии по введению национальной валюты, являлся председателем Евразийского клуба банкиров, членом попечительского совета Ассоциации экономистов Казахстана. Кроме того, он был одним из авторов пенсионной реформы.

С 1996 по 1997 был депутатом сената Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942170-umer-eks-predsedatel-natsbanka-kazahstana-daulet-sembaev/