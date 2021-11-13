Улицу Яссауи временно перекроют в Алматы

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В Алматы временно перекроют участок улицы Яссауи в рамках проекта пробивки проспекта Абая. Об этом сообщается на официальной странице Управления городской мобильности Алматы в Facebook.

Как сообщили в ведомстве, на указанном участке будет проходить обустройство проезжей части в рамках пробивки проспекта Абая. Из-за этого движение транспорта по Яссауи будет приостановлено 14 ноября с 6 часов утра до 11 часов вечера.

Кроме того, в Управлении рассказали об изменениях в схеме движения автобусов в указанный период:

маршруты №126, 52 и 50 будут ездить по улице Момышулы вместо улицы Яссауи;

будут ездить по улице Момышулы вместо улицы Яссауи; маршрут №104а: в северном направлении - по улице Яссауи - улице Шаляпина - улице Момышулы - улице Жеты жаргы - улице Садвакасова - улице Акбакай - улице Яссауи и далее по действующей схеме. В южном направлении - по улице Яссауи - улице Жеты Жаргы - улице Момышулы - улице Шаляпина - улице Яссауи и далее по действующей схеме.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - говорится в сообщении ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942046-ulitsu-yassaui-vremenno-perekroyut-v-almaty/