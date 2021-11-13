Задолжавшего 2,5 млн тенге по алиментам мужчину задержали в Нур-Султане

Иллюстративное фото: ДП Алматы

В Нур-Султане полицейские задержали злостного неплательщика алиментов, об этом сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Стражи порядка остановили автомобиль Audi в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Безопасная дорога”.

"Совместно с частными судебными исполнителями при проверке транспортного средства было установлено, что водитель авто задолжал по алиментам более 2,5 миллионов тенге", - говорится в сообщении полицейских.

Несмотря на решение суда, мужчина с 2019 года скрывался от уплаты алиментов. Кроме того, водитель имел задолженность по административным штрафам ха нарушения правил дорожного движения.

Автомашина, на которую ЧСИ был наложен арест, водворена на коммунальную стоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942037-zadolzhavshego-25-mln-tenge-po-alimentam-muzhchinu-zaderzhali-v-nur-sultane/