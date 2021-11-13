Казахстанцы собрали деньги на квартиру женщине, оказавшейся в страшных условиях из-за мужа

Кадры из видео. Источник: astanatv.kz

Казахстанцы собрали 30 млн тенге на квартиру семье, которая оказалась в нечеловеческих условиях после шокирующего случая, когда родной отец изнасиловал двенадцатилетнюю дочь.

Ранее шокирующую историю семьи рассказали журналисты телеканала "Астана". 37-летняя алматинка с тремя детьми оказалась в нечеловеческих условиях после того, как ее супруг изнасиловал одну из дочерей. Женщина едва сводила концы с концами.

После выхода сюжета в новостях к помогавшим семье волонтерам стали поступать многочисленные звонки. Люди начали переводить деньги.

В итоге благодаря меценатам и неравнодушным людям удалось собрать 30 млн тенге, на которые семье купили трехкомнатную квартиру и мебель, а также закрыли оставшийся "по наследству" от бывшего супруга кредит в банке.

Алматинка до сих пор не верит своему счастью. Женщина признается, что о такой квартире даже боялась мечтать.

"Я даже не могу описать своей радости. Я хотела лишь выбраться из той времянке, в которой жила с детьми. Но не думала, что могут подарить такую шикарную квартиру. Есть вода, свет, тепло. Я безмерно благодарна всем, кто нам помог. Спасибо вам! Дети тоже не нарадуются", - сказала она.

Семья уже получила долгожданную прописку и готовится справить новоселье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942030-kazahstantsy-sobrali-dengi-na-kvartiru-zhenschine-chyu-doch-iznasiloval-rodnoy-otets/