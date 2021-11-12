Участок улицы Жандосова перекроют для строительства BRT в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Участок улицы Жандосова временно перекроют в Алматы для проведения реконструкции улично-дорожной сети по линии BRT. Об этом сообщается на официальной странице Управления городской мобильности Алматы в Facebook.

Как указали в ведомстве, движение автотранспорта по Жандосова от улицы Сулейменова до улицы Тимирязева будет закрыто ночью: с 11 часов вечера 12 ноября до 6 часов утра 13 ноября.

Кроме того, произойдет еще одно перекрытие движение на том же участке - с 6 часов утра 14 ноября до 6 часов утра 15 ноября.

Также в Управлении предупредили, что с 6 часов утра 14 ноября до 6 часов утра 15 ноября будет полностью приостановлено движение троллейбусных маршрутов под номерами 6, 11 и 12.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942001-uchastok-ulitsy-zhandosova-perekroyut-dlya-stroitelstva-brt-v-almaty/