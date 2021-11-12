Бекшин высказался о вероятности запрета на посещение ТРЦ лиц с "синим" статусом в Алматы

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Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, могут ли в Алматы ввести ограничение на посещение людей с "синим" статусом в ТРЦ по будням, как это сделали в столице, передает NUR.KZ.

"На сегодня в столице принято постановление, это долго обсуждалось, и в ТРЦ это пилотное решение вопроса, если оно покажет эффективность, оно будет масштабироваться по другим регионам страны.

В течение недели или какого-то периода мы понаблюдаем, если это даст эффект по снижению заболеваемости, то будет рассматриваться вопрос и в других регионах, наверное", - сообщил Бекшин.

Напомним, ранее сообщалось, что посещать ТРЦ в Нур-Султане смогут только граждане с "зеленым" статусом с 15 ноября.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941924-esli-dast-effekt-rassmotryat-v-drugih-regionah-bekshin-o-zaprete-na-poseschenie-trts-lits-s-sinim-statusom/