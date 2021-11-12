"Вопиющие факты": водителей автобусов без необходимой категории выявили в Алматы (видео)

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Водителей общественного транспорта, у которых не было необходимой категории прав, выявили алматинские полицейские. Всего за 1 час стражи порядка обнаружили 3 таких нарушителя, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Рейдовые мероприятия стражи порядка проводят в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога". На особом контроле находится деятельность автобусных и таксомоторных парков.

Начальник управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек рассказал о выявлении водителей автобусов без соответствующей категории прав.

"В Бостандыкском районе Алматы за неполный час рейда выявлено три водителя автобусов, не имеющих соответствующей категории, а, соответственно, и права управления общественным транспортом. Это вопиющие факты", - подчеркнул он.

Нарушителей привлекли к административной ответственности. Автобусы водворили на штрафстоянку.

Меры административного воздействия также были приняты и в отношении руководства автопредприятий, допустивших к пассажирским перевозкам лиц, не имеющих разрешения, добавил Аманбек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941893-vopiyuschie-fakty-voditeley-avtobusov-bez-neobhodimoy-kategorii-vyyavili-v-almaty-video/