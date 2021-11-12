Между Казахстаном и Кувейтом открывается авиасообщение

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Казахстан открывает авиасообщение с Кувейтом. Регулярные рейсы начнут выполнять в декабре текущего года, сообщается на официальном сайте МИИР РК.

С 1 декабря 2021 года кувейтская авиакомпания Jazeera Airways планирует начать выполнение регулярных рейсов по новому маршруту между городами Алматы и Эль-Кувейт в соответствии с решением МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана.

Сообщается, что рейсы будут выполняться на воздушном судне типа Boeing A320/A20N с частотой 2 рейса в неделю (среда и воскресенье).

Подчеркивается, что полеты будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941841-mezhdu-kazahstanom-i-kuveytom-otkryvaetsya-aviasoobschenie/