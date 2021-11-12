Снега выпадет в два-три раза больше обычного: в ДЧС обратились к астанчанам

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Руководитель управления по ликвидации чрезвычайных ситуаций столичного ДЧС Эльдор Райымбеков предупредил жителей Нур-Султана о том, что предстоящей зимой в городе выпадет снега в два-три раза больше обычного, передает МИА "Казинформ".

Он отметил, что проводятся учения, так как специалисты и техника всегда должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям.

Специалист отметил, что в большинстве случаев, ЧС возникают в связи с природными явлениями или погодой.

"Согласно прогнозу "Казгидромета", этой зимой в столице объем выпавшего снега будет в два-три раза больше обычного. В связи с этим, когда снега много, часто случается так, что люди застревают на дорогах. В таких случаях, вместе с людьми нужно эвакуировать и их транспорт. Поэтому, еще раз прошу жителей при неблагоприятных погодных условиях не выезжать в путь", - пояснил Райымбеков.

Напомним, что в Казахстане рассматривают вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, выезжающих из города в непогоду в зимнее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941832-snega-vypadet-v-dva-tri-raza-bolshe-obychnogo-v-dchs-obratilis-k-astanchanam/