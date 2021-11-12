77-летний астанчанин занял второе место на марафоне в Нью-Йорке (видео)

Салтанат Туйтебаев. Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

77-летний житель столицы Салтанат Туйтебаев занял второе место в престижном Нью-Йоркском марафоне. Мужчина признался, что это было его мечтой.

Салтанат рассказал о своем успехе журналистам телеканала "Астана".

Астанчанин выступал в возрастной категории 75+, он пробежал по улицам Нью-Йорка 42 километра. Всего в марафоне приняли участие порядка 30 тысяч человек из разных стран, Салтанат оказался единственным представителем Казахстана.

Как отмечает сам мужчина, участие в таком масштабном марафоне было его мечтой. К тому же, в этом году Нью-Йоркский марафон отмечал свой полувековой юбилей.

"Первое место занял американец - я его хорошо знаю. Отличный бегун. Он заслуженно победил. Но, честно говоря, между нами, родные стены всегда помогают. Одним словом если сказать, это на всю оставшуюся жизнь грандиозное событие в моей жизни. Если дальше идти, то это круче, чем чемпионаты мира среди ветеранов", - поделился Салтанат с журналистами.

Отмечается, что для мужчины - это не первая победа. Он уже завоевывал первые и призовые места в международных забегах и первенствах по легкой атлетике. Но на этом астанчанин останавливаться не планирует - сейчас он начал подготовку к Олимпиаде среди ветеранов спорта в Японии, которая должна пройти в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941801-77-letniy-astanchanin-zanyal-vtoroe-mesto-na-marafone-v-nyu-yorke-video/