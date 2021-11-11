Аким Алматинской области отправил налоговую к "женщине в ковше с углем" из видео

Кадр из видео: instagram.com/taldykorganec.insta

На онлайн-брифинге в СЦК аким Алматинской области Амандык Баталов прокомментировал видео с женщиной в ковше с углем – он заявил, что это местная жительница, которая закупает уголь и перепродает его с наценкой. Аким отправил к ней налоговую, передает корреспондент NUR.KZ.

Баталов заявил, что дефицита угля в Алматинской области нет, а женщина с видео – спекулянтка.

«Этот кадр, который показали в Сарыозеке – женщина в ковше. Показали, что в Алматинской области из-за нехватки угля лезут в ковш. Я до конца разобрался – она там всю жизнь работает, занимается бизнесом. Берет оттуда уголь, у нее 3 машины грузовые, потом наценку делает и перепродает.

Я даже дал поручение налоговой полиции разобраться, почему они на нашем угле спекулируют и делают себе доходы. Получилось, выставили это, как будто угля нет. На тот день у нас 10 вагонов стояло на разгрузке, 20 было на подходе. У нас каждый вагон по номерам – каждый день мои люди держат это на контроле», - заявил аким.

Также он прокомментировал еще одну ситуацию в Сарыозеке, где другая жительница просила уголь.

«Ситуация в Сарыозеке, где женщина говорила, что «угля нет, дайте мне». Там, конечно, виноват аким района и заместитель, они должны были молча пойти помочь, отвезти. У нас столько бизнесменов.

В каждом городе мы по 100 тонн готовим для малообеспеченных, многодетных, привозим, бесплатно помогаем. Никто без угля не остается. Есть понятие – одна ложка дегтя портит бочку меда», - добавил Баталов.

Напомним, что ранее аким района назвал видео с женщиной в ковше с углем провокацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941774-akim-almatinskoy-oblasti-otpravil-nalogovuyu-k-zhenschine-v-kovshe-s-uglem-iz-video/