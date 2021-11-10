Сыграть в "Игру в кальмара" предлагали неизвестные школьникам из Кокшетау

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В Казнете появилась игра, основанная на популярном южнокорейском сериале "Игра в кальмара". Предложение сыграть в жестокую игру получили школьники из Кокшетау, сообщает официальная Instagram-страница отдела образования города.

Сериал "Игра в кальмара" стал самым масштабным за всю историю стримингового сервиса Netflix. С момента выхода его посмотрели 111 миллионов аккаунтов. Сериал рассказывает о персонажах, которые, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в кровавых детских играх со смертельным исходом.

Сумасшедшая популярность "Игры в кальмара", где взрослые играют на смерть и деньги в детские игры, неизбежно привела к подражанию, отмечают в отделе образования Кокшетау.

По данным ведомства, в социальных сетях появилась одноименная игра, причем сыграть в нее предлагают не взрослым, а школьникам.

"В приложении WhatsApp приходит сообщение с предложением поиграть в игру или с различных телефонных номеров звонят неизвестные люди и предлагают поиграть в "Игру в кальмара". Подобные факты были зарегистрированы в Кокшетау", - сообщили в ведомстве.

В связи с этим управление образования обратилось к родителям школьников.

"Просим вас ограничить детей от просмотра данного сериала и объяснить им разницу между игрой и манипуляцией. Учите их фразам, которые они могли бы использовать, например: "Нет, я в таких играх не участвую", "Это жестокая игра, мне она не нравится".

При выявлении подобных фактов просим вас обращаться по телефону 102. Данный вопрос находится на контроле управления полиции по городу Кокшетау", - заключила замглавы отдела образования Айнур Мусина.

Напомним, ранее о нашумевшем сериале высказались и в министерстве образования и науки. В МОН напомнили, что фильм предназначен для просмотра лицами старше 18 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941402-sygrat-v-igru-v-kalmara-predlagali-neizvestnye-shkolnikam-iz-kokshetau/