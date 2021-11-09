Родная дочь после смерти отца возмутилась завещанию в Павлодаре

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Павлодарка обратилась в суд с требованием отменить завещание отца. Свою квартиру мужчина отдал не родной дочери, а приемной. Загвоздкой стал тот факт, что самостоятельно подписать документ он не мог, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Павлодарский городской суд.

По информации суда, мужчина воспитывал приемную дочь с 1977 года. После смерти оставил свою квартиру ей. Однако у него есть и родная дочь, которую такое положение дел не устроило. Девушка обратилась в суд.

"Требования истца мотивированы тем, что отец был не в состоянии сам подписывать документы, однако подпись в завещании учинена рукоприкладчиком, что якобы свидетельствует о сговоре ответчика и нотариуса", - сообщили в пресс-службе Павлодарского городского суда.

В суде стали разбираться. Выяснилось, что отец девушки действительно был не в состоянии самостоятельно поставить подпись в завещании.

Пришлось на заседании допрашивать лечащего врача, который подтвердил, что мужчина отдавал отчет своим действиям, а потому ставить под сомнение документ нет смысла. А писать он на самом деле не мог из-за стеснения в суставах.

"Указанное обстоятельство подтверждается заключением эксперта, согласно которого умерший мог испытывать трудности в написании текста как из-за моторной афазии, так и из-за правостороннего гемипареза", - рассказали в суде.

Заслушав эксперта и врача, в суде пришли к выводу, что завещание составлено верно. В итоге в требованиях родной дочери умершего павлодарца отказали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941311-rodnaya-doch-posle-smerti-ottsa-vozmutilas-zaveschaniyu-v-pavlodare/