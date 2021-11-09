Размеры туристских взносов для иностранцев утвердили в Казахстане

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Правительство Казахстана утвердило правила уплаты туристского взноса для иностранцев. Документ появился на официальном сайте премьера.

Согласно правилам, туристский взнос для иностранцев взимается за каждые сутки пребывания в местах размещения туристов, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах. При этом сумма данного взноса не включается в стоимость проживания.

Ставки туристского взноса для иностранцев разрабатываются местным исполнительным органом и представляются на утверждение в соответствующий маслихат.

К туристскому взносу для иностранцев в местах размещения туристов применяются следующие ставки:

с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0% от стоимости пребывания;

с 1 января 2023 года – не более 5% от стоимости пребывания.

Расчет ставок туристского взноса для иностранцев проводится на основе актуальных статистических данных прошлого календарного года.

В случае снижения количества иностранных туристов в местах размещения туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года, применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев:

до 5% – в размере 5% от стоимости пребывания;

от 5 до 10% – в размере 4% от стоимости пребывания;

от 10 до 15% – в размере 3% от стоимости пребывания;

от 15 до 20% – в размере 2% от стоимости пребывания;

от 20% и выше – в размере 1% от стоимости пребывания.

В случае увеличения количества иностранных туристов в местах размещения туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого календарного года, применяются следующие ставки туристского взноса для иностранцев:

до 5% – в размере 1% от стоимости пребывания;

от 5 до 10% – в размере 2% от стоимости пребывания;

от 10 до 15% – в размере 3% от стоимости пребывания;

от 15 до 20% – в размере 4% от стоимости пребывания;

от 20% и выше – в размере 5% от стоимости пребывания.

При этом в течение года ставки туристского взноса для иностранцев дифференцируются в зависимости от актуальных статданных и (или) сезонности.

За неполный день пребывания иностранцев в местах размещения туристов туристский взнос для иностранцев взимается как за полный день пребывания.

Взимают туристский взнос для иностранцев операторы в момент их регистрации в местах размещения туристов при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность. При этом операторы информируют иностранцев о взимаемом туристском взносе для иностранцев за каждые сутки пребывания перед их регистрацией в местах размещения туристов. При выезде иностранцев с мест размещения туристов операторы выдают им документы, подтверждающие факт уплаты взноса.

В документе говорится, что туристский взнос для иностранцев является неналоговым поступлением в бюджеты города республиканского значения, столицы и районов (города областного значения). Операторы ведут учет уплаченного туристского взноса для иностранцев и перечисляют полученные суммы в местный бюджет.

Постановление вводится в действие с 1 января 2022 года.

О том, что в Казахстане планируется ввести туристский взнос для иностранцев, сообщалось еще этой весной. Как пояснила тогда министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, этот взнос будет представлять собой дополнительный источник местного бюджета на продвижение регионального туристского потенциала как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941282-razmery-turistskih-vznosov-dlya-inostrantsev-utverdili-v-kazahstane/