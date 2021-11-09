На ремонт выделили 21 млн: аварийный мост "залатали" картоном в Петропавловске (видео)

Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

Аварийный мост, на ремонт которого из бюджета выделили 21 млн тенге, просто "залатали" картоном в Петропавловске. Горожане возмущены таим ремонтом. Ситуацию разъяснили в подрядной организации.

Видео ремонта путепровода опубликовал телеканал "Астана".

Как рассказал автор ролика, швы разъехавшихся плит просто прикрыли бумажными плитками, а сверху положили асфальт.

"Что-то в первый раз видим такие технологии", - прокомментировала ремонт одна из горожанок.

Жители Петропавловска отмечают, что мост "латают" практически ежедневно, но качество оставляет желать лучшего.

Между тем, по данным телеканала, на ремонт сооружения из местного бюджета в этом году выделили 21 млн тенге.

Тем временем в подрядной организации заявили, что все работы проводятся по проекту и никаких нарушений нет.

"Эти швы закрыты картонками для того, чтобы не сыпался песок и гравий на южно-уральскую железную дорогу, так как эти швы сквозные. Через них, если посмотреть, можно увидеть рельсы. Временно их закрыли, чтобы покрыть асфальтом весь мост, пока позволяет погода.

Сейчас вы можете наблюдать, что эти деформационные швы снова вскрываются. Туда будут установлены латунные компенсаторы, согласно смете и проекта, и потом мы их уже закроем бетоном", - объяснил замдиректора ТОО "Магистраль СК" Александра Найман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941202-na-remont-vydelili-21-mln-avariynyy-most-zalatali-kartonom-v-petropavlovske-video/