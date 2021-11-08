Казахстанцев предупредили о похолодании

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В период с 9 по 11 ноября в некоторых частях Казахстана ожидаются сильные осадки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков, в этот период на большей части запада, северо-запада и севера Казахстана пройдут осадки, на западе и северо-западе страны – сильные осадки.

Также ожидается туман, гололед, низовая метель, а к концу периода – постепенное понижение температуры воздуха:

ночью на западе, северо-западе Казахстана – до 0…-10 градусов;

днем – до +5…-5 градусов;

на юго-западе ночью – до +2…+7 градусов, днем – до +5…+10;

на севере республики – до -2…+3 градусов.

На остальной территории республики сохранится преимущественно без осадков погода, а также ожидается повышение температуры воздуха днем до +5…+15 градусов.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра до 15-23 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1941119-kazahstantsev-predupredili-o-poholodanii/