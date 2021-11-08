Психолог посоветовала казахстанкам иметь сразу двух мужей (видео)

Психолог Серикгуль Сали. Фото: otyrar.kz

Казахстанский психолог Серикгуль Сали посоветовала женщинам иметь сразу двух мужей. Объяснила она это тем, что не каждый мужчина может обеспечить хотя бы одну женщину. Журналисты Otyrar.kz выяснили, что думают по этому поводу жители Шымкента.

Отметим, что Сали считает, что не только женщинам лучше иметь двух мужей, но и мужчинам - несколько жен.

"Следует принять закон, согласно которому, у каждой женщины могут быть два мужа, а у каждого мужчины - две жены. Женщина должна быть полностью обеспечена. Как ни смотри, не у всех мужчин есть такие возможности. Зато два супруга смогут поддержать женщину", - заявила специалист.

Журналисты решили узнать, как сами казахстанцы отнеслись бы к такой перспективе. Вот что ответили жители Шымкента:

"Вот если ей надо, пусть она и имеет двух мужей", "Мы с дедом почти 60 лет вместе, даже не думали о том, чтобы искать другого супруга. Это новые веяния, они нам непонятны и неинтересны", "Иметь двух жен или двух мужей — аморально",

"Женщинам двух мужей иметь нельзя, а мужчина может иметь до четырех жен", "Любовница жену знает, а жена любовницу нет. Это неправильно, может быть нужно разрешить двоеженство", - поделились своими мнениями горожане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940980-psiholog-posovetovala-kazahstankam-imet-srazu-dvuh-muzhey-video/