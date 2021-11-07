Спор разгорелся вокруг частного жилого дома в Алматы

Дом, в котором жил Барлыбек Сыртанов. Фото: телеканал "Хабар 24" / 24.kz

Алматинские общественники просят местные власти внести в список исторических памятников дом, в котором, как они уверяют, в начале 20 века проживал видный казахский государственный деятель и автор первой Конституции казахов Барлыбек Сыртанов. В акимате подняли архивные документы и не нашли тому подтверждения. Но у историков есть свои доказательства.

Речь идет о доме № 5, что расположен на улице Барибаева, сообщает телеканал "Хабар 24". В период с 1894 по 1908 год здесь жил автор первой Конституции казахов ("Устава казахского народа") Барлыбек Сыртанов, занимавший руководящие должности в аппарате военного губернатора Жетысу.

Общественность Алматы просит местные власти включить это здание в список исторически значимых объектов. А историки готовы доказать, что Сыртанов жил здесь именно в этот период.

"В своем дневнике сын Барлыбека Абдикадыр писал: "Мой отец проживал по адресам: Юных коммунаров, 11 и Барибаева, 5. Я родился в этом доме в 1897 году". Это лишний раз подтверждает, что Барлыбек Сыртанов проживал в этом доме", – говорит историк Ельдос Токтарбай.

Однако в управлении культуры Алматы подняли архивные документы, свидетельствующие о том, что этот дом был построен в 1933 году. А Барлыбек Сыртанов умер в 1914-м. По техпаспорту получается, что дом был сдан спустя 19 лет после его смерти.

"Хотелось бы сказать, что этот вопрос был поднят в социальных сетях. Конечно, официальное было поступление. Мы выезжали на место, выясняли, архивные материалы поднимали", – сообщил замглавы управления культуры города Алматы Данияр Алиев.

Однако факты говорят о другом. Так, историк Ельдос Токтарбай ссылается на данные, согласно которым в 1894 году военный генерал-губернатор Жетысуской области Михаил Ионов пригласил Сыртанова из Ташкента и передал ему этот дом.

В то время, как уверяет историк, техпаспортов жилищ попросту не существовало, поскольку речь идет о царском периоде. Именно поэтому, с его слов, документ на здание был выписан уже в советское время в 1930-х годах.

"Поэтому нужно полагаться на исторические факты и признать истину. Этот дом должен стать музеем, который в будущем будет олицетворять движение алашовцев в истории Алматы, популяризировать его среди молодежи. Я уверен, если мы разрушим этот дом, уничтожим его своими руками, мы нанесем большой урон нашей истории", – отметил историк Ельдос Токтарбай.

Сейчас, по данным телеканала, у этого дома три собственника. Если в будущем по генплану города изменится архитектурный облик района, то дом, в котором жил Сыртанов, снесут.

Однако выход из этой ситуации есть: чтобы избежать такой участи, дому необходимо получить статус охраняемого государством исторического памятника.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940935-spor-razgorelsya-vokrug-chastnogo-zhilogo-doma-v-almaty/