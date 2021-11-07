Играющие на тонком льду дети напугали жителей Нур-Султана (видео)

Дети идут по льду. Кадр из видео: пресс-служба ДП Нур-Султана

Жители столицы сняли на видео, как двое детей перебегают замерзшую реку. На инцидент отреагировали полицейские, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султан.

6 ноября в 14:36 на канал "102" поступило сообщение о том, что на реке Ишим по улице Кажымукана играют дети. На место незамедлительно направили патрульных полицейских.

По прибытии выяснилось, что дети 9-10 лет являются братьями. На кадрах видно, как несовершеннолетние, наступив на лед, начинают догонять друг друга и, к счастью, благополучно перебегают реку, еще окончательно не успевшую застыть.

"Полицейскими установлены родители детей. На место инцидента была приглашена мать мальчиков. С ней и детьми проведена профилактическая беседа о недопущении подобных фактов, об опасности и последствиях игр на водоемах.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает, что переходить водоемы на неокрепшем льду строго запрещается. Такие развлечения крайне опасны и могут привести к трагедии", – говорится в сообщении ДП Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940925-igrayuschie-na-tonkom-ldu-deti-napugali-zhiteley-nur-sultana-video/