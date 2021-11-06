"Бегает без намордника": в Павлодаре наказали хозяина алабая

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Владельца собаки породы алабай наказали в Павлодаре, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В минувший четверг в полицию обратилась горожанка, которая пожаловалась на то, что во дворе дома ходит большая собака.

"Животное без намордника бегает, без хозяина. Рядом дети играют, люди ходят, боимся, что нападет", - заявила женщина.

На место прибыли стражи порядка, местные жители рассказали им, что пес проживает во дворе одного из частных домов поблизости. Эту собаку видят уже не в первый раз, отметили жильцы.

"Периодически вижу собачку. Иногда бегает за прохожими, чем и пугает их", - рассказала соседка.

Стражи порядка нашли дом владельца этого алабая. В отношении мужчины составили административный протокол.

Владелец собаки рассказал, что таким образом выпускает ее погулять, но после беседы с полицейскими пообещал больше так не делать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940854-begaet-bez-namordnika-v-pavlodare-nakazali-hozyaina-alabaya/