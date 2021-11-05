Мужчина выбросил вещи и выгнал жену с детьми на улицу в Усть-Каменогорске

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Женщина с детьми осталась без крыши над головой в Усть-Каменогорске. Ей помогли сотрудники городского управления полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Восточно-Казахстанской области.

Отчаявшаяся женщина написала о своей сложной ситуации в одном из пабликов в Instagram. Многие посочувствовали, но помочь ничем не смогли. Реальную поддержку оказали стражи порядка.

Жительница Усть-Каменогорска рассказала, что прожила в браке 8 лет, а потом ей стало понятно, что в их семье не все в порядке.

"На меня сильное психологическое давление оказывали все - супруг, его родители. Муж меня постоянно унижал, оскорблял, во всем винил меня - заболел, я виновата, на работе проблемы - тоже я. Со временем я и сама начала верить в то, что приношу одни несчастья", - поделилась казахстанка.

Сначала она думала, что рождение сына, а потом и дочери изменит отношение мужа к ней, улучшит обстановку в семье, но этого не произошло.

"Рождению сына муж обрадовался, но потом стал задерживаться на работе, по несколько дней не появлялся, ссылался на постоянную усталость, когда нужна была его помощь. Я пыталась уйти, но он останавливал, обещая, что все изменится. А когда родилась дочь, стало еще хуже - постоянные ссоры, оскорбления, начал поднимать на меня руку, выгонял из дома", - плачет горожанка.

Ситуация усугубилась, когда супруг стал пить. На днях он пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал, выбросил вещи детей и супруги на улицу. Их на ночь приютила подруга. Тогда женщина и обратилась за помощью через соцсеть.

После чего с ней связались полицейские и помогли. Сейчас с матерью и детьми все хорошо. Они находятся в приюте, где пока смогут пожить. Они ни в чем не нуждаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940804-muzhchina-vybrosil-veschi-i-vygnal-zhenu-s-detmi-na-ulitsu-v-ust-kamenogorske/