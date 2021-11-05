Солнечные и теплые выходные пообещали казахстанцам синоптики

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В грядущие выходные казахстанцев ожидает потепление. Погода, по данным синоптиков, при этом останется сухой и без осадков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как пояснили эксперты, погоду в Казахстане в указанный период будет определять отрог уходящего антициклона.

Кроме того, в стране ожидается рост температуры воздуха после недавнего похолодания:

на западе : ночью будет от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла, днем - 5-15 градусов тепла;

: ночью будет от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла, днем - 5-15 градусов тепла; на севере , северо-западе , в центре и на востоке : ночью - от 3 до 11 градусов мороза, днем - 1-8 градусов тепла;

, , в и на : ночью - от 3 до 11 градусов мороза, днем - 1-8 градусов тепла; на юге : ночью - от 1 до 10 градусов мороза, днем - от 3 до 12 градусов тепла;

: ночью - от 1 до 10 градусов мороза, днем - от 3 до 12 градусов тепла; на юго-востоке: ночью - от 5 до 15 градусов мороза, днем - от 3 градусов мороза до 8 градусов тепла.

При этом 7-8 ноября к западным регионам Казахстана сдвинется ложбина Северо-западного циклона, которая принесет с собой осадки в виде дождя и снега.

По данным официального сайта РГП "Казгидромет", завтра в Алматы осадков не ожидается, днем температура воздуха составит от 0 до минус 2 градусов, ночью - минус 9-11 градусов.

6 ноября в Нур-Султане синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 1 градуса по Цельсию, ночью - минус 5-7 градусов.

На территории Шымкента завтра также не будет осадков. Днем воздух прогреется до плюс 6-8 градусов, ночью температура упадет до минус 2-5 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940744-solnechnye-i-teplye-vyhodnye-poobeschali-kazahstantsam-sinoptiki/