Более миллиона тенге выплатит КазНМУ одному из преподавателей по решению суда

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Преподаватель Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова обратился в суд из-за научных статей, которые он опубликовал в международных журналах, но не получил за них материальное вознаграждение. По решению суда, университет обязан выплатить преподавателю 1,2 млн тенге за публикацию статей и 100 тысяч тенге морального вреда, сообщает пресс-служба горсуда Алматы на своей официальной странице в Facebook.

По информации суда, истец обратился в суд с заявлением о взыскании задолженности и возмещении морального вреда. В период работы в КазНМУ им. Асфендиярова он опубликовал ряд статей в международных журналах, но не получил за них доплаты.

Районный суд взыскал с Университета материальное вознаграждение в размере 1 млн 200 тысяч тенге, моральный вред в размере 100 тысяч тенге и судебные расходы.

"Рассматривая дело по жалобе ответчика, коллегия Алматинского городского суда установила, что во время работы в вузе истец действительно опубликовал статьи в международных журналах, имеющих статус базы цитирования.

Положение о стимулировании научной деятельности, разработанное в соответствии с Уставом Университета, для поощрения активной работы, предусматривает доплаты за публикации научных статей в рейтинговых периодических изданиях и монографии с грифами Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения РК. Причем, поощряются публикации, указывающие наименование ВУЗа, где автор работает", - сообщили в пресс-службе суда.

Согласно уставу, выплата автору или авторскому коллективу за каждую публикацию в научных журналах, имеющих первую, вторую или третью категории по международному списку, предусмотрена в зависимости от импакт-фактора: 1-1,5 в размере 150 000 тенге, 1,5-2,0 в размере 200 000 тенге, 2,0-2,5 - 250 000 тенге, 2,5-3,0 - 300 000 тенге, 3,5-4,0 и выше - в размере 400 000 тенге.

"Учитывая эти обстоятельства, коллегия поддержала решение суда. Университет не исполнил обязательства по стимулированию научной деятельности преподавателя и должен исправить ситуацию", - сообщают в пресс-службе суда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940706-bolee-milliona-tenge-vyplatit-kaznmu-odnomu-iz-prepodavateley-po-resheniyu-suda/