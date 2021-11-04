Жительница ВКО задолжала миллионы и три года скрывалась в Алматы

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В сентябре в отдел миграционной службы отдела полиции Глубоковского района поступило постановление частного судоисполнителя об объявлении в розыск 61-летней неплательщицы долга. Выяснилось, что женщина на протяжении трех лет скрывалась в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

Женщина не выплатила человеку долг в 2 млн тенге. Вместо этого она более трех лет скрывалась в Алматы. Два месяца проводились розыскные мероприятия. В итоге местонахождение женщины было установлено.

"Взысканием долга теперь займутся судебные исполнители", - пояснил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

В полиции отметили, что с начала года сотрудниками миграционной службы установлено более 160 граждан, которые скрывались от судебных исполнителей из-за неоплаченных долгов. Между тем за это предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940506-zhitelnitsa-vko-zadolzhala-milliony-i-tri-goda-skryvalas-v-almaty/