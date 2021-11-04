Почти 250 социально уязвимых семей остались без льготного жилья в Караганде

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Очередники-льготники на жилье внезапно оказались вне списков. Без жилья из-за этого остались почти 250 семей из социально уязвимых слоев населения, передает КТК.

Данные этих граждан не внесли на портал электронного правительства. Как отметили корреспонденты, это выяснилось, когда люди пришли подавать документы в банк.

"Я хотела бы именно не как направление взять акимата, а именно хотела "Жилстройбанка" взять квартиру. Но подать заявку я не могу, так как я состою в очереди именно в акимате, а в еGov меня нету. Ни у кого не прошу бесплатно чего-то. Самая главная для меня проблема – это получить свою квартиру, в ипотеку", - жалуется Гулим Кенесба.

Корреспонденты отметили, что многодетные и неполные семьи, а также родители, воспитывающие детей с инвалидностью, потратили время на сбор всех необходимых документов для участия в программе. Предполагалось, что они смогут оформить ипотеку под 2 процента.

Придя в банк, жители узнали, что в списках их нет. С тех пор очередники обивают пороги ЦОНа и акимата. Чиновники заявили, что уже приступили к исправлению ошибки. Они не называют конкретных сроков решения данной проблемы, но обещают, что первоначальная очередь будет сохранена.

"В 2020 году в Республике Казахстан была создана единая база очередников. При выгрузке очередников города Караганды по техническим причинам данные некоторых граждан не попали в данные списки. Списки сформированы, они уже готовы, находятся у разработчиков этой программы", - пояснил завсектором жилья отдела жилищных отношений Караганды Адиль Аубакиров.

Источник: КТК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940440-pochti-250-sotsialno-uyazvimyh-semey-ostalis-bez-lgotnogo-zhilya-v-karagande/