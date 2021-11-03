"Представился Сериком": женщину восхитил поступок начальника управления адмполиции ДП СКО

Фото: ДП СКО

Жительница Петропавловска Зейнеп Мухамеджанова позвонила в департамент полиции Северо-Казахстанской области, чтобы поблагодарить стражей порядка за помощь в нестандартной ситуации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

30 октября женщина вместе с мужем Орынбеком возвращалась в Петропавловск из Мамлютки.

Во время вынужденной остановки автоледи потеряла ключи от Mercedes. Попытки найти их в темноте под снегопадом и сильным ветром оказались безрезультатны. Не смогли помочь и останавливавшиеся водители. В итоге один из них подвез супругов до придорожного кафе.

"Страшно было вновь уходить из тепла в непогоду, но пришлось. Мы шли по обочине к нашей машине, когда рядом остановился еще один автомобиль, водитель спросил, нужна ли нам помощь. Мы рассказали о своей ситуации, он, не раздумывая, повез нас в город.

Заодно связался с кем-то и попросил обеспечить сохранность Mercedes. Лишь потом мы узнали, что водитель, который представился просто Сериком Дархановичем, оказался начальником управления административной полиции ДП СКО", - рассказывает Зейнеп.

На следующий день семейная пара вернулась к своей машине с металлоискателем. Поиски вновь не принесли результата. Зато выяснилось, что за открытым автомобилем постоянно следят полицейские.

Эта история закончилась благополучно. Когда снег растаял, Мухамеджановы нашли ключ и завели машину, все вещи были на своих местах.

"Трудно найти слова, чтобы выразить всю благодарность полицейским, которые, не считаясь со временем, охраняли наш автомобиль и безопасность на дороге. Никогда прежде не думала, что такое возможно. Большое спасибо Серику Дархановичу и другим сотрудникам, которые были рядом и поддерживали нас", - выразила благодарность женщина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940319-predstavilsya-serikom-zhenschinu-voshitil-postupok-nachalnika-upravleniya-admpolitsii-dp-sko/