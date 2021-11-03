Когда полицейских переоденут в новую форму, рассказали в МВД

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Глава МВД в кулуарах мажилиса рассказал, когда полицейских страны переоденут в новую форму, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерлан Тургумбаев напомнил, что новую форму полицейских утвердили осенью этого года.

"Форму мы презентовали. Шить форму будет РГП "Енбек", то есть швейные объединения в местах лишения свободы. Это делается в первую очередь для обеспечения трудовой занятости осужденных, а во-вторых - для снижения себестоимости.

Естественно, за один день они не сошьют, поэтому мы ориентировочно, в соответствии с конкурсной документацией, с госзакупками, предполагаем, что форма будет сшита и готова к первому января 2022 года и во многих регионах с этого дня наши патрульные приступят к работе в новой форме", - пояснил он.

При этом, министр отметил, что новой формой будут обеспечены в первую очередь патрульные полицейские и участковые инспекторы.

"Дополнительных средств мы не требуем, это в рамках денег, выделенных на форменное обмундирование. Старая форма еще есть, ее будут донашивать, новая форма будет постепенно выделяться. В течение двух лет мы полностью переоденем все МВД", - резюмировал Тургумбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940317-kogda-politseyskih-pereodenut-v-novuyu-formu-rasskazali-v-mvd/