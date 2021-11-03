Почти месяц ищут таинственно пропавшего в Алматы мужчину

Ерик Алгожаев выходит из больницы. Кадр из видео: телеканал "КТК" / ktk.kz

В Алматы почти месяц ищут 48-летнего мужчину. Последний раз Ерика Алгожаева видели выходящим из городской больницы, но дома он так и не появился, передает КТК.

По словам родных, в клинику Ерик попал с эпилепсией в начале октября. Там за ним несколько дней наблюдали врачи. А когда ему стало лучше, тот сам пожелал покинуть лечебницу. С тех самых пор мужчину никто не видел.

На поиски Ерика ежедневно выходят полицейские и волонтеры. Они прочесывают дворы, теплотрассы и рынки. Ориентировки развешивают и родственники мужчины. Но выйти на след без вести пропавшего пока так и не удалось.

"8 октября где-то в 19:30 он вышел из больницы и не вернулся домой. Об этом мы узнали на следующий день. В больницу он попал с судорогами, у него подряд было несколько судорог, и я вызвала "скорую". Мне сказали, что дней пять он пролежит, но он написал расписку и вышел. На нем была летняя футболка, тогда еще сильно похолодало, я не знаю, как он ходит. Домой не вернулся, телефона у него тоже нет", – рассказывает супруга пропавшего Эльмира Алгожаева.

На данный момент единственная зацепка – видео с камер наблюдения. На них отчетливо видно, куда шел мужчина в день своего исчезновения.

Близкие считают, что пропавший мог потерять память, заблудиться или уехать в совершенно противоположном направлении. При этом они не исключают, что Ерика могли похитить.

"Мысли приходят: раз он без памяти, может, он просто ориентир потерял. А если память есть, может, его куда-то на фазенду забрали. Такое же может быть. Мы ищем и будем искать. Не теряем надежды, что он живой, что он найдется", – добавила супруга мужчины.

Практически сразу к поискам подключились правоохранители и волонтеры. Ищут мужчину сразу в нескольких районах. Тех самых, где, предположительно, видели пропавшего.

"Буквально сегодня утром поступила информация, что его видели на рынке "Кенжехан". Наши поисковики сразу же выехали на место, но, оказалось, что это не он. Мы даже не знаем, в каком направлении сейчас идти, может, это Алматы-1, а может, это где-то в верхней части города", – сообщила волонтер-поисковик Lider.kz Анна Лейменова.

Родные пропавшего верят, что он жив. И не исключают, что Ерик мог поселиться у неравнодушных граждан.

В ближайшее время волонтеры намерены еще раз проверить все заброшенные здания, железнодорожные тупики и списанные пассажирские вагоны.

Источник: КТК

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в департамент полиции города Алматы. Там пообещали, что предоставят информацию позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940233-pochti-mesyats-ischut-tainstvenno-propavshego-v-almaty-muzhchinu/