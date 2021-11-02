Действительны ли казахстанские дипломы в России, объяснили в МОН

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Казахстанцы рассылают в мессенджерах и соцсетях сообщение о том, что дипломы собственного образца казахстанских вузов якобы недействительны в России. Эту информацию опровергли в министерстве образования и науки РК.

"Дипломы как государственного, так и собственного образца казахстанских вузов соответствуют международным стандартам. Дипломы собственного образца позволяют повысить конкуренцию среди отечественных вузов, соответственно, и качество образовательных услуг", – сообщила StopFake.kz пресс-секретарь МОН Молдир Абдуалиева.

Также в ведомстве подчеркнули, что и Казахстан, и Россия являются подписантами Лиссабонской конвенции, которая предусматривает признание квалификаций, относящихся к высшему образованию.

Кроме того, по данным МОН, Казахстан является первой центральноазиатской страной, ставшей членом Болонской декларации и полноправным участником европейского образовательного пространства. Потому, как отметили в министерстве, выдаваемые у нас в стране дипломы сопоставимы с уровнями Европейской рамки квалификаций.

"В октябре страны-участницы Совета сотрудничества в сфере образования СНГ положительно оценили работу и новшества министерства образования и науки РК в сфере высшего образования. К примеру, внедрение новых образовательных программ, законодательных норм для обеспечения академической честности и другое.

Кроме того, министерство проводит беспрецедентную работу для закрытия вузов, оказывающих некачественные образовательные услуги", – отметила Молдир Абдуалиева.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что отныне казахстанские вузы перестанут выдавать стандартные дипломы гособразца – сообщалось, что каждый вуз будет иметь свой формат диплома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940203-deystvitelny-li-kazahstanskie-diplomy-v-rossii-obyasnili-v-mon/