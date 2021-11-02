Полицейские Нур-Султана обратились к горожанам в связи с непогодой

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Столичные полицейские призвали водителей соблюдать внимательность и заменить "резину" на зимнюю – поводом тому послужило выросшее число аварий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Как сообщил начальник УМПС ДП города Нур-Султан Арман Айтмагамбетов, с 7 часов утра в столице зарегистрировано 70 ДТП.

В связи с погодными условиями и выпадением осадков столичные полицейские призвали водителей к внимательности и осторожности во время движения, соблюдению скоростного режима, безопасной дистанции, правил маневрирования и бокового интервала.

"Наиболее опасным для водителей является мокрый асфальт. Дорожное полотно скользкое, к тому же, начались ночные заморозки. Эти условия в совокупности способствуют увеличению тормозного пути транспортных средств. В целях безопасного движения на дорогах столичные полицейские рекомендуют владельцам автотранспортных средств заменить летние шины на зимние", – предупредили в полиции Нур-Султана.

Предельно внимательными призвали быть и пешеходов.

Согласно прогнозу, опубликованному на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра (3 ноября) в столице ожидается туман и гололед. К среде температура воздуха снизится до -9 градусов днем и -15-ти – ночью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940174-politseyskie-nur-sultana-obratilis-k-gorozhanam-v-svyazi-s-nepogodoy/