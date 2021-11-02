Памятник Нуртасу Ондасынову открыли в Алматы (фото)

Бакытжан Сагинтаев на церемонии открытия памятника Нуртасу Ондасынову. Фото: Акимат Алматы

В Алматы прошла церемония открытия памятника Нуртасу Ондасынову, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Мероприятие, посвященное увековечению памяти общественного и научного деятеля, состоялось в рамках 30-летия независимости Казахстана.

В церемонии открытия памятника принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

В Алматы открыли памятник Нуртасу Ондасынову. Фото: Акимат Алматы

Обращаясь к собравшимся, Сагинтаев подчеркнул заслуги Нуртаса Ондасынова по формированию будущего казахстанской науки и культуры. Несмотря на сложные годы, он делал все возможное для развития экономики страны.

Нуртас Ондасынов родился 26 октября 1904 года. С 1938-1951 годы был председателем СНК - Совета министров Казахской ССР. С 1954 по 1955 - председатель президиума Верховного Совета КазССР, затем стал председателем облисполкома Гурьевской (Атырауской) области, руководил партийной организацией области.

Ондасынов содействовал созданию самостоятельной Академии наук в Казахстане. При нем были открыты Женский педагогический институт, Национальная консерватория, Институт физической культуры, политехнический и технологический институты, были расширены факультеты в медицинском институте, Институте иностранных языков.

В Алматы открыли памятник Нуртасу Ондасынову. Фото: Акимат Алматы

Под его руководством были построены каналы Иртыш - Караганда, Арысь - Туркестан, Мырзашоль, заводы в Атырау, Темиртау, Жезказгане, Балхаше, Актобе, а также железная дорога Мойынты – Шу.

Ондасынов хорошо знал арабский и персидский языки. В 1962 году после выхода на пенсию он занялся творческой и научной деятельностью. В 1969 году вышел в свет «Арабско-казахский толковый словарь», а в 1974 году - «Персидско-казахский толковый словарь».

Бюст установили у здания Национальной академии наук, в создании которой участвовал сам Нуртас Ондасынов.

В Алматы открыли памятник Нуртасу Ондасынову. Фото: Акимат Алматы

В открытии памятника также приняли участие председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет, писатель Дулат Исабеков и другие представители творческой и научной интеллигенции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940140-pamyatnik-nurtasu-ondasynovu-otkryli-v-almaty-foto/