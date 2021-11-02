Ужесточить наказание за оставленный на природе мусор планируют в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Зампред комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Данияр Турганбаев на брифинге в СЦК рассказал, как может измениться законодательство в части охраны особо охраняемых природных территорий, передает корреспондент NUR.KZ.

Данияр Турганбаев сообщил, что административный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, в том числе за «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий», «Нарушение правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках».

Тогда как на сегодня, например, за нарушение правил осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках в КоАП ответственность не предусмотрена.

«На практике мы сталкиваемся с невыполнением договорных обязательств, необеспечением необходимым количеством стоянок для транспорта, размещением туристических троп не в рамках проекта, предоставлением участков должностными лицами в местах, не предусмотренных актом выбора земельного участка, строительством за рамками генпланов. Все это приводит к разрушению объектов государственного природного-заповедного фонда, объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории особо охраняемых природных территорий. Новые статьи будут предусматривать ответственность за данные нарушения», - сказал спикер.

Кроме того, предлагается усилить административную ответственность должностных, физических и юридических лиц за нарушение требований в области особо охраняемых природных территорий и лесного законодательства в связи.

В частности, предлагается урегулировать вопрос засорения особо охраняемых природных территорий твердо бытовыми отходами.

«На сегодняшний день на территории государственных национальных природных парков проведено 1863 рейдовых мероприятий по соблюдению санитарных норм. По их итогам по всем национальным паркам выявлено 118 нарушений по факту засорения леса отходами. За этот период с территории национальных парков вывезено 978 тонн мусора при посещаемости 778 693 человек. В этой связи необходимо усилить ответственность в ч.4 ст.372 КоАП за засорение леса отходами, химическими веществами и иное нанесение ущерба землям лесного фонда, так как действующие санкции не является эффективными. В настоящее время для физлиц предусмотрен штраф 10 МРП (1 МРП в 2021 году равен 2917 тенге - прим.ред.), он увеличится до 20 МРП. Если в течение года будет совершено повторное нарушение, то штраф увеличится еще в два раза», - пояснил спикер.

Изменения предлагается внести и в уголовный кодекс страны.

Разработчики считают, что это повысит уровень ответственности лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности на территории особо охраняемых природных территорий.

Так, предлагается перевести из разряда проступка в категорию преступлений и ужесточение наказания за совершение таких правонарушений, как незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, засорение, порча земли, самовольное пользование недрами, нарушение режима особо охраняемых природных территорий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940138-uzhestochit-nakazaniya-za-ostavlennyy-na-prirode-musor-planiruyut-v-kazahstane/