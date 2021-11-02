Сотрудник аэропорта упал в траншею в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сотрудник алматинского аэропорта упал в траншею, которая находилась рядом с закрытой емкостью для слива нечистот. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Алматы, передает NUR.KZ.

"Сотрудник Международного аэропорта Алматы по собственной неосмотрительности упал в траншею глубиной 70 см, которая находилась рядом с закрытой емкостью для слива нечистот.

Сотрудник выбрался из траншеи самостоятельно без тяжелых повреждений, а с ушибом мягких тканей. Медицинская служба аэропорта предприняла все необходимые меры по оказанию первой помощи", - рассказали в аэропорту.

Также отмечается, что состояние здоровья сотрудника постоянно контролируется. А сам сотрудник претензий к работодателю не имеет.

Ранее сообщалось, что бывшие работники службы грузовых перевозок аэропорта Алматы пожаловались на то, что их вынудили массово написать заявления об увольнении по собственному желанию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1940064-sotrudnik-aeroporta-upal-v-transheyu-v-almaty/