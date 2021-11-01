Конфликт водителя с полицейскими попал на видео в Алматы

Иллюстративное фото: polisia.kz

Мужчина снял на видео конфликт, который произошел между ним и полицейскими. По его словам, сотрудники полиции на служебной машине "поджали" его авто, передает NUR.KZ.

"Сотрудники меня поджали. Было мелкое касание автомобилями, мы должны были отъехать и поговорить. Они мне сказали - "ты мужик? Поехали отъедем". Они начали цепляться с гражданскими", - рассказывает мужчина.

В дальнейшем он начал снимать видео происходящего, после чего, уверяет он, его скрутили без оснований и предупреждений.

"Отобрали мой телефон, силой посадили в свою машину. Но они не знали, что у меня есть еще два телефона", – сообщил он.

Далее он демонстрирует видео самого конфликта, который продолжается в машине полицейских.

Заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов прокомментировал ситуацию, сообщив, что факт зарегистрирован в ведомстве 29 октября.

"Исследованием обстоятельств занимаются сотрудники Управления собственной безопасности ДП, видеозаписи приобщены к материалом проводимой проверки", - сообщил Абдрахманов.

Между тем, уже на следующий день, 30 октября, решением дисциплинарной комиссии участковый инспектор за грубость и действия, дискредитирующие органы внутренних дел, был уволен из ОВД.

"Вместе с тем, информируем, что дисциплинарные взыскания также получил ряд руководителей указанного инспектора", - сообщили в Департаменте полиции.

Ранее сообщалось, что в соцсетях появилось видео, где якобы сотрудник прокуратуры в Актобе участвовал в конфликте с охранниками караоке-бара и полицейскими. В региональном надзорном органе сообщили, что сейчас по данному факту проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939988-konflikt-voditelya-s-politseyskimi-popal-na-video-v-almaty/