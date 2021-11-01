На информацию об учителе с судимостью ответили в Назарбаев Интеллектуальной школе Алматы

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Казахстанка заявила о том, что ее бывший супруг, учитель НИШ Алматы, имеет судимость у себя на родине в Великобритании. В школе заявили, что педагог предоставил справку об отсутствии судимости, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что преподаватель информатики Л.Э., работавший с октября 2018 по август 2021 года в НИШ Талдыкоргана и с сентября 2021 года работающий в НИШ Алматы, имеет судимость за нанесение тяжких телесных повреждений. А, согласно трудовому законодательству Казахстана, он не может быть допущен к преподавательской деятельности.

Между тем, супруга Л.Э. рассказала корреспонденту NUR.KZ о том, что неоднократно терпела побои от учителя, во время ссор он становился вспыльчивым, терял самоконтроль. Кроме того, он не давал бывшей жене деньги, а сообщить семье о положении дел она стыдилась.

Когда семья переехала в Кардифф, у женщины случился выкидыш, а на следующий день мужчина снова сильно избил ее.

Она добавила, что в этом деле очень важно обратить внимание на то, что ее бывший супруг нарушил закон и подделал справку о несудимости при трудоустройстве в НИШ.

"Человек работает с детьми, имея судимость и проблемы с контролем гнева", - сказала женщина в разговоре с журналистом.

В Назарбаев Интеллектуальной школе на своей странице в Facebook прокомментировали ситуацию.

"Иностранный гражданин Л. Э. действительно работает в Интеллектуальной школе физико-математического направления Алматы.

Л.Э., иностранный учитель, гражданин Великобритании, осуществляет трудовую деятельность в качестве учителя информатики с 30 октября 2018 года в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического города Талдыкорган, с 23 августа 2021 года в Назарбаев Интеллектуальной школе физико-математического направления города Алматы. При трудоустройстве в Интеллектуальную школу предоставил документ об отсутствии судимости от 30 января 2018 года, на основе чего был принят на работу.

За три года работы в системе НИШ в отношении преподавателя нарекания к профессиональной квалификации и личностным качествам отсутствуют. Наем иностранного учителя происходил через рекрутинговую компанию TeachAway (Канада). Образование: высшее (бакалавриат), бакалавр наук, является выпускником университета Линкольна (Великобритания). Сертификаты: PGCE in Secondary Education, CELTA, TESOL, QTS", - говорится в сообщении школы.

На вопрос, продолжит ли Л.Э. после случившегося преподавать в НИШ, в пресс-службе школы не ответили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939986-na-informatsiyu-ob-uchitele-s-sudimostyu-otvetili-v-nazarbaev-intellektualnoy-shkole-almaty/