Новый сбой в работе ЦОНов произошел в Казахстане

Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня, 1 ноября, стало известно о новом сбое в работе ЦОНов по всему Казахстану, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу АО "Правительство для граждан".

Как сообщили в компании, в настоящее время получение государственных услуг через операторов ЦОНов по-прежнему недоступно. Причиной тому стали технические сбои.

При этом подчеркивается, что специалисты АО "Национальные информационные технологии" и госкорпорации работают над решением возникшей проблемы.

В этой связи граждан попросили с пониманием отнестись к ситуации.

Все необходимые населению услуги также остаются доступны в режиме онлайн на портале Электронного правительства, через Telegram-бот Egovkzbot 2.0 и мобильное приложение eGov Mobile.

В случае необходимости казахстанцы могут обратиться за консультацией к сотрудникам в секторах самообслуживания в ЦОНах.

"Госкорпорация приносит извинения нашим клиентам за доставленные неудобства", - сказано в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939980-novyy-sboy-v-rabote-tsonov-proizoshel-v-kazahstane/