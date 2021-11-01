Собака разорвала руку мужчине в Павлодарской области

Пострадавший. Фото: ДП Павлодарской области

Житель села Умут отправился на окраину населенного пункта, чтобы встретить скот с пастбища. Пока ожидал, к нему вдруг подбежала собака и резко набросилась. Мужчина закрылся от пса рукой, которую животное и растерзало, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Павлодарской области.

По информации полиции, на 62-летнего сельского жители напала собака породы тобет или казахский волкодав.

Сообщается, что пес разорвал руку. С места происшествия мужчину госпитализировали в павлодарскую больницу.

"Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. Стражи порядка установили владельца собаки, в отношении него возбуждено административное производство за нарушение правил содержания и выгула собак, повлекшее причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Владелец пса получил штраф почти в 30 тысяч тенге.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что пациент обратился в травмпункт. Ему обработали рану мыльным раствором, сделали перевязку, а также прививку от бешенства.

Ранее сообщалось, что мальчика покусала собака, когда он прикрывал собой младшую сестру в Павлодаре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939902-sobaka-razorvala-ruku-muzhchine-v-pavlodarskoy-oblasti/