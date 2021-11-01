Школьница упала в яму в Усть-Каменогорске

Фото с места событий: ДЧС ВКО

15-летняя девочка упала в яму в Усть-Каменогорске, сообщается в официальном Instagram ДЧС ВКО.

Инцидент произошел в минувшую субботу днем в районе улицы Геологическая. Школьница упала в яму.

На место прибыли сотрудники Специализированного отряда ДЧС ВКО. Они при помощи спасательных веревок аккуратно подняли девочку из ямы и передали для осмотра врачам.

В ДЧС ВКО родителей призвали не оставлять детей без присмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939888-shkolnitsa-upala-v-yamu-v-ust-kamenogorske-foto-video/