Дождь со снегом ожидается на севере Казахстана в понедельник

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Штормовое предупреждение объявили синоптики в ряде регионов и в столице Казахстана на понедельник, 1 ноября, сообщается на официальном сайте госметеослужбы РГП "Казгидромет".

1 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный днем на севере, западе, юге области 15-20 м/с.

Петропавловск: 1 ноября ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром 1 ноября на западе, севере и в центре Атырауской области ожидается туман.

Ночью и утром 1-3 ноября в горных районах и на севере Жамбылской области ожидается туман. Днем 1, сутки 2-3 ноября ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юге и северо-востоке области 15-20 м/с.

Тараз: ночью и утром 1-3 ноября ожидается туман.

1 ноября в Актюбинской области ожидается ветер западный, на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

1 ноября на северо-востоке Алматинской области ожидается ветер западный 15-20 м/с.

1 ноября на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Караганда: днем 1 ноября ожидается ветер юго-западный, западный, порывы 18 м/с.

Ночью и утром 1 ноября на севере и востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере и востоке области 15-20 м/с.

1 ноября в Западно-Казахстанской области на севере ночью и утром ожидается туман.

1 ноября на западе Павлодарской области ночью ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Павлодар: 1 ноября днем ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

1 ноября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, низовая метель. Днем на северо-востоке области ветер юго-западный 15-20 м/с.

Нур-Султан: ночью и утром 1 ноября ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939821-dozhd-so-snegom-ozhidaetsya-na-severe-kazahstana-v-ponedelnik/