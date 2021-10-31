Слухи об открытии "пунктов для утилизации населения" распространяли казахстанцы

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Появление пунктов сбора пострадавшего населения в приложении 2GIS напугало пользователей Казнета. Некоторые решили, что они нужны вовсе не для помощи пострадавшим, а якобы для вывоза и утилизации населения в концлагерях и газовых камерах. Авторы портала StopFake.kz сообщили, что это неправда.

Появление данных пунктов прокомментировали в ДЧС Нур-Султана. Специалисты объяснили, для чего их открывают.

"Пункты сбора пострадавшего населения организованы в соответствии с пунктом 4 статьи 8 закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года. Кроме того, согласно главе 5 приказа министра внутренних дел РК от 6 марта 2015 года №190, пункты приема пострадавшего населения предназначены для организации временного размещения пострадавшего населения на период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, таких как снежные заносы, угрозы подтопления жилых массивов, пожары, обрушения и прочие", - пояснили в ведомстве.

Скриншот с сайта: 2GIS.kz

Фактчекеры уточнили, что пункты приема пострадавшего населения располагаются, как правило, в гостиницах или иных организациях, позволяющих временно разместить и обеспечить горячим чаем людей, попавших в сложную ситуацию.

Эксперты подчеркивают, что в данных пунктах нет никаких газовых камер. Информация о том, что они предназначаются для массовых убийств людей, является фейковой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1939780-sluhi-ob-otkrytii-punktov-dlya-utilizatsii-naseleniya-rasprostranyali-kazahstantsy/