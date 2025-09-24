"Никуда не ходил, нигде меня не задерживали": Турсынбек Кабатов прокомментировал слухи о себе

Казахстанский юморист, шоумен и КВН-щик Турсынбек Кабатов прокомментировал слухи о нем, которые муссируются в соцсети. Он заявил, что находится в Алматы больше двух недель, передает NUR.KZ.

Турсынбек Кабатов решил поставить точку в слухах, которые, по его словам, распространяются в Сети, что его задержали в ходе рейда полиции в массажном салоне в ЖК "Манхэттен" в Астане. Он записал видеообращение, чтобы разъяснить ситуацию.

"Говорят, что я якобы ходил на массаж и меня задержали в ходе рейда, прошу не верить в это, я никуда не ходил, нигде меня не задерживали. Это ложь. Возможно, кто-то решил мне навредить перед моим концертом. Это ложная информация. Я нахожусь в Алматы уже 15 дней.

Никакого места под названием "Манхэттен" я не знаю. Никаких доказательств у них нет, не верьте в фейковую информацию.

Я в Алматы уже 15 дней, вел неделю программу "The Voice Қазақстан", затем вел два дня мероприятия к празднику города, сейчас я нахожусь на большом мероприятии", - рассказал он.

