Тело женщины обнаружили в автомобиле актера Гоши Куценко (фото)

Убийство женщины расследуют в Москве - тело было обнаружено в припаркованном автомобиле. Подозреваемый задержан, заявили в столичной прокуратуре.

В Москве нашли тело женщины в принадлежащем актеру Гоше Куценко "Запорожце", пишет РБК со ссылкой на источник в территориальном отделе полиции. По информации издания, сам актер в настоящее время находится на съемках в другом городе.

Как сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры, в припаркованном во дворе жилого дома на Кутузовском проспекте автомобиле обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений.

По предварительным данным, телесные повреждения погибшей нанес мужчина 1994 года рождения, после совместного распития спиртных напитков.

"Подозреваемый задержан. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как пишет Telegram-канал SHOT, двери авто Куценко были открыты - следов взлома не обнаружено. Сообщается, что машину актер приобрел в 2019 году в память о родном городе. На "Запорожце" Куценко иногда передвигался по Москве.

По информации Mash, несколько лет "Запорожец" Куценко стоял брошенным - несколько сезонов актер его эксплуатировал, а после припарковал и накрыл тентом. По словам жильцов дома, машину не закрывали. Также сообщается, что подозреваемый в убийстве около недели жил в автомобиле актера.

Согласно статье 105 УК РФ, убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.