Илон Маск поддержал иск актрисы из "Мандалорца" против Disney

Илон Маск поддержал иск, поданный актрисой Джиной Карано, которая считает, что студия Disney незаконно уволила ее из актерского состава сериала "Мандалорец", передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Мастер смешанных единоборств и актриса Джина Карано была уволена из основного актерского состава сериала "Мандалорец" после обвинений в антисемитизме и трансфобии еще в феврале 2021 года. Актриса сделала ряд неоднозначных публикаций в соцсетях, которые возмутили общественность. В ответ на увольнение Карано подала иск против студии Disney и Lucasfilm.

Миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск выразил желание финансово поддержать Карано в этом судебном разбирательстве, поскольку часть ее публикаций была сделана на ее официальной странице в X. Во вторник, 7 февраля, представители X заявили, что обещание было выполнено.

В иске, поданном в федеральный суд Лос-Анджелеса, утверждается, что Disney и Lucasfilm нарушили закон Калифорнии, отстранив Джину Карано от участия в проекте из-за ее политических взглядов. Она также заявила, что действия против нее были дискриминационными, поскольку ее коллеги-мужчины по сериалу не понесли аналогичного наказания за политические заявления.

В Disney не ответили на просьбу о комментарии.