"В России больше жить не буду". Музыканты "Би-2" — об аресте в Таиланде

Всем участникам рок-группы "Би-2" удалось улететь в Израиль из Таиланда, где их неделю удерживали под стражей. Музыканты заявляли о давлении со стороны российских властей, которые, по их словам, добивались депортации музыкантов в Россию, где им может грозить преследование за антивоенную позицию. В аэропорту Тель-Авива Егор Бортник, более известный как Лева Би-2 (в России объявлен "иноагентом"), рассказал Би-би-си о пережитом в Таиланде, пока ждал самолета с другими участниками группы на борту.

"Горжусь тем, что я израильтянин"

Лева Би-2 первым улетел из Таиланда в ночь на среду — он единственный участник группы, у которого есть только израильское гражданство. Остальным музыкантам удалось покинуть страну чуть позже, они также успешно добрались до Израиля.

"Я горжусь тем, что я израильтянин, — рассказывает Би-би-си Лева. — Моя страна помогла мне стать самостоятельным и моя страна спасла меня и моих друзей в трудную минуту. Поэтому огромное спасибо МИД Израиля, спасибо консулу — Эли Сена — это просто суперпрофессионал".

У второго основателя группы Шуры (Александра Умана) помимо израильского есть австралийский паспорт. С ними были музыканты с российским гражданством: барабанщик Борис Лифшиц, флейтист и клавишник Ян Николенко, гитарист Андрей Звонков, басист Максим Андрющенко и аранжировщик Глеб Колядин. Николенко и Лифшиц также имеют израильское гражданство.

Таким образом израильским дипломатам удалось договориться об освобождении троих музыкантов, у которых нет никакого другого гражданства, кроме российского. Ранее в посольстве России в Таиланде настаивали, что трое участников рок-группы могут быть депортированы только в Россию.

"Огромное спасибо Израилю еще раз за то, что они помогли не только тем участникам группы, которые имеют израильское гражданство, но и людям, которым просто грозила опасность в России, и сейчас они на свободе. Это самое главное", — продолжает Лева.

По его словам, музыкантам с единственным гражданством России предлагал свои услуги и российский консул, но они в письменной форме отказались от разговора с ним.

"Становилось все страшнее и страшнее"

Формальным поводом для задержания музыкантов в Таиланде стало нарушение миграционного законодательства, после чего их поместили в один из центров временного содержания иммигрантов в Бангкоке. Там их содержали в 25-метровой камере на 80 человек. При этом из слов Левы следует, что к тайским властям у него нет особенных претензий: "Нет, там все было корректно, даже из каких-то силовых структур".

Он подтверждает, что представители тайских властей намеками давали понять, что задержание участников группы имеет "русский след": "Специальный заказ на группу „Би-2“, чтобы нас экстрадировать в Россию для сами понимаете чего".

На протяжении этой недели музыкантов заставляли нервничать и переговоры об их дальнейшей судьбе, которые вели дипломаты из нескольких стран. "Этот процесс был волнительным, потому что до последней минуты все переживаешь — что-то может измениться, в течение этой недели постоянно менялась информация, и она становилась все страшнее и страшнее. И я понимаю, что ребята до последней минуты не верят, что они прилетели сюда", — продолжает он.

Сам случай с их задержанием и давлением российских представителей на власти Таиланда он связывает с новой кампанией преследования инакомыслящих в России.

"Для нас это такой необычный опыт, чтобы кто-то нас пытался достать за границей, тем более я гражданин Израиля, — рассуждает Лева. — Я понимаю, что эта операция, видимо, была продумана заранее, но, к сожалению, видите, нашли слабое звено, которое не от нас зависело. Может быть, этого можно было избежать. Я в России больше жить не буду".

На вопрос о том, стал бы он жить в России при другой власти, он отвечает так: "Посмотрим. Я живу сегодняшним. И строю планы только творческие. То, что сейчас происходит в России, мне абсолютно не интересно".