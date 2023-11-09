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Забастовка актеров Голливуда завершена: каких соглашений достигли стороны

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Забастовка актеров
Забастовка актеров. Фото: instagram.com/sagaftra

Голливудские актеры добились своего и остановили протесты - официальное заявление сделали в объединенном профсоюзе SAG-AFTRA. Стороны заключили соглашение на сумму более $1 млрд, передает NUR.KZ.

Вслед за сценаристами забастовку удалось завершить и актерам Голливуда и американского телевидения. Объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Федерации артистов телерадиовещания SAG-AFTRA опубликовал официальное заявление в Instagram.

"В рамках контракта стоимостью более 1 миллиарда долларов мы заключили сделку необычайного масштаба, которая включает в себя увеличение минимальной компенсации "сверх нормы", беспрецедентные положения о компенсации, которые защитят от угрозы искусственного интеллекта, и впервые устанавливает бонус за участие в стриминге", - говорится в сообщении.

Напомним, актеры вышли на протесты в июле этого года. С того момента киноиндустрия фактически остановила работу - актеры не снимались, не участвовали в рекламных кампаниях, не присутствовали на премьерах как полнометражных картин, так и сериалов.

Среди студий и платформ, которых коснулась забастовка, такие гиганты, как Fox, Disney, Netflix, Paramount, Universal, Sony и другие. Забастовку поддержали Мерил Стрип, Бен Стиллер, Джениффер Лоуренс, Констанс Ву и другие именитые актеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2044946-zabastovka-akterov-gollivuda-zavershena-kakih-soglasheniy-dostigli-storony/

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