Забастовка актеров Голливуда завершена: каких соглашений достигли стороны

Голливудские актеры добились своего и остановили протесты - официальное заявление сделали в объединенном профсоюзе SAG-AFTRA. Стороны заключили соглашение на сумму более $1 млрд, передает NUR.KZ.

Вслед за сценаристами забастовку удалось завершить и актерам Голливуда и американского телевидения. Объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Федерации артистов телерадиовещания SAG-AFTRA опубликовал официальное заявление в Instagram.

"В рамках контракта стоимостью более 1 миллиарда долларов мы заключили сделку необычайного масштаба, которая включает в себя увеличение минимальной компенсации "сверх нормы", беспрецедентные положения о компенсации, которые защитят от угрозы искусственного интеллекта, и впервые устанавливает бонус за участие в стриминге", - говорится в сообщении.

Напомним, актеры вышли на протесты в июле этого года. С того момента киноиндустрия фактически остановила работу - актеры не снимались, не участвовали в рекламных кампаниях, не присутствовали на премьерах как полнометражных картин, так и сериалов.

Среди студий и платформ, которых коснулась забастовка, такие гиганты, как Fox, Disney, Netflix, Paramount, Universal, Sony и другие. Забастовку поддержали Мерил Стрип, Бен Стиллер, Джениффер Лоуренс, Констанс Ву и другие именитые актеры.