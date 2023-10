Universal Music подала в суд на нейросеть, использующую песни Кэти Перри

Universal Music Group подала в суд на AI-стартап Anthropic, поддерживаемый Amazon. Музыкальная компания заявляет, что чат-бот Claude копирует тексты песен Кэти Перри и других исполнителей, передает Quartz.

Крупнейший продюсерский центр Universal Music Group (UMG) совместно с ABKCO и Concord Publishing подал иск о нарушении авторских прав в отношении стартапа, запущенного в 2021 году основателями OpenAI. Три крупнейших лейбла заявили, что чат-бот Claude от компании крадет тексты песен известных артистов.

В иске приводятся примеры, когда пользователь просит чат-бота найти тексты песни Halo Бейонсе или Uptown Funk Бруно Марса, искусственный интеллект просто предоставляет этот текст. То же самое произошло с песнями Roar Кэти Перри, I Will Survive Глории Гейнор и You Can't Always Get What You Want группы The Rolling Stones.

Однако, по мнению представителей продюсерских центров, существует еще один способ, с помощью которого чат-бот может использовать тексты песен. И этот способ вызывает намного больше беспокойства.

"Модели искусственного интеллекта Anthropic используют тексты данных песен, даже если пользователь не просит об этом специально", — утверждают истцы.

Так, например, если чат-боту будет дан запрос на создание песни о переезде из Филадельфии в Бель-Эйр, искусственный интеллект выдаст результат, содержащий конкретные фразы из песни The Fresh Prince of Bel-Air Уилла Смитта.