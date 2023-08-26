Новые части "Дюны" и "Годзиллы" выйдут на экраны позже из-за забастовки сценаристов

Кадр из фильма «Дюна»: IMDb/Legendary Entertainment, Villeneuve Films, Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. Discovery заявила, что откладывает выпуск блокбастеров "Дюна: Часть вторая", "Годзилла и Конг: Новая империя" и "Властелин колец: Война Рохиррим" из-за забастовки голливудских сценаристов, передает The Wall Street Journal.

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Представители киностудии заявили, что все три фильма будут выпущены в течение 2024 года. Точная дата релиза пока неизвестна. Премьера фильма "Дюна: Часть вторая" изначально была назначена на ноябрь 2023 года. Отсрочка "Годзиллы" и анимационной версии "Властелина колец" подчеркивает значимость сценаристов в производстве кинолент.

В случае с "Дюной" релиз решили отложить до тех пор, пока весь актерский состав и съемочная группа не смогут все вместе презентовать фильм. В настоящее время актеры не имеют возможности участвовать в продвижении фильмов, поскольку в середине июля их профсоюз объявил забастовку.

Три премьеры от Warner Bros. Discovery были самыми ожидаемыми фильмами ближайших месяцев. Забастовка голливудских сценаристов началась в мае 2023 года. Профсоюз требует повышения заработных плат для сценаристов, а также четкого регламента относительно использования технологии искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2033953-novye-chasti-dyuny-i-godzilly-vyydut-na-ekrany-pozzhe-iz-za-zabastovki-stsenaristov/