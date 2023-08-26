Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новые части "Дюны" и "Годзиллы" выйдут на экраны позже из-за забастовки сценаристов

Опубликовано:

Кадр из фильма «Дюна». Парень и девушка стоят в пустыне
Кадр из фильма «Дюна»: IMDb/Legendary Entertainment, Villeneuve Films, Warner Bros.

Кинокомпания Warner Bros. Discovery заявила, что откладывает выпуск блокбастеров "Дюна: Часть вторая", "Годзилла и Конг: Новая империя" и "Властелин колец: Война Рохиррим" из-за забастовки голливудских сценаристов, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Представители киностудии заявили, что все три фильма будут выпущены в течение 2024 года. Точная дата релиза пока неизвестна. Премьера фильма "Дюна: Часть вторая" изначально была назначена на ноябрь 2023 года. Отсрочка "Годзиллы" и анимационной версии "Властелина колец" подчеркивает значимость сценаристов в производстве кинолент.

В случае с "Дюной" релиз решили отложить до тех пор, пока весь актерский состав и съемочная группа не смогут все вместе презентовать фильм. В настоящее время актеры не имеют возможности участвовать в продвижении фильмов, поскольку в середине июля их профсоюз объявил забастовку.

Три премьеры от Warner Bros. Discovery были самыми ожидаемыми фильмами ближайших месяцев. Забастовка голливудских сценаристов началась в мае 2023 года. Профсоюз требует повышения заработных плат для сценаристов, а также четкого регламента относительно использования технологии искусственного интеллекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2033953-novye-chasti-dyuny-i-godzilly-vyydut-na-ekrany-pozzhe-iz-za-zabastovki-stsenaristov/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.