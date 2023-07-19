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"Мошенничество на международном уровне": Say Mo оказалась в центре скандала в Кыргызстане

Опубликовано:

Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Скандал разгорелся в соседнем Кыргызстане из-за казахстанской певицы Say Mo - зрители потребовали вернуть деньги за концерт после того, как девушка отказалась выступать, передает 24.kg.

Как рассказала журналистам одна из участниц мероприятия, 15 июля на берегу Иссык-Куля должен был состояться концерт. Хедлайнером программы была заявлена казахстанская хип-хоп-исполнительница Say Mo. Зрителям концерта обещали не только выступление звезд, но и розыгрыш путевок в Дубай.

Отмечается, что за один билет на мероприятие кыргызстанцы отдали от 3 тыс. до 8 тыс. сомов, то есть от 15 тыс. до 40 тыс. тенге.

Однако в итоге, по словам одной из зрительниц концерта, программа была неполной.

"Say Mo в тот вечер не выступила, путевки не разыгрывали. Мы купили четыре билета по 3 тысячи и один за 6 тысяч сомов, и все приобретали билеты только из-за Say Mo.

Люди приехали из Бишкека и Оша. Обещали Welcome drink, анимационное и Fire Show, но их тоже не было. Организаторы под конец вечера просто вырубили весь свет и убежали.

Это мошенничество на международном уровне, концерт рекламировали два месяца", — рассказала девушка.

Она добавила, что организаторы обещают вернуть лишь 10 процентов от стоимости билета и только через юристов.

"Так как из обещанного было выполнено только 30 процентов, мы требуем вернуть 50 процентов от стоимости билета. Но нам предлагают ехать в Чолпон-Ату и писать заявление. Вы понимаете, это какие расходы будут", — говорит девушка.

Сама певица Say Mo в соцсетях объяснила, что ей не выплатили полную сумму гонорара, поэтому она и не вышла на сцену.

"Выступление на Иссык-Куле отменяется. Во-первых, они не оплатили остаток гонорара. Ни за бесплатно, ни за полсуммы я не выступаю.

Во-вторых, бытовой райдер (перечень требований к условиям проживания и охране, предъявляемый выступающим артистом к организаторам мероприятия - прим. ред.) не выполнен. Организаторы попались недобросовестные, даже отель не оплатили", — объяснила Say Mo.

Организатор мероприятия Жибек Муктарбекова прокомментировала ситуацию.

Она рассказала изданию, что организаторы выполнили 80% своих обязательств и предложили вернуть 30% от суммы билета, только если пострадавшие обратятся с заявлением в ОВД Чолпон-Аты.

"Артистка отказалась выступать за 15 минут до начала своего выхода на сцену. Посреди ночи она потребовала 1,5 миллиона тенге, которые я не нашла бы на Иссык-Куле ночью. Мы ей предлагали сумму в сомах и долларах, но она отказалась принимать.

Помимо этого, Say Mo прилетела на Иссык-Куль с семьей, их всего было четыре человека. Мы оплатили им проживание в период с 14 до 16 июля, на время проведения концерта. Но она требовала от меня продлить ей отдых до 19 июля.

Номера в выбранном ее отеле стоили 380 долларов за сутки. Естественно, я не могла продлить ей проживание. Поэтому она отказалась выступать", — заявила Жибек Муктарбекова.

На сайте Ticketon сообщается, что Say Mo — известная казахстанская хип-хоп и рэп-исполнительница. Настоящее имя девушки Молдир Есембек.

Славу Молдир обрела после участия в российском телешоу "Танцы".

В 2020 году девушка вышла замуж за известного актера и вайнера Шарипа Серика, однако через несколько месяцев пара развелась.

Поклонники считают Молдир казахстанской версией Ники Минаж и Cardi B, отмечается в материале.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2029192-moshennichestvo-na-mezhdunarodnom-urovne-say-mo-okazalas-v-tsentre-skandala-v-kyrgyzstane/

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