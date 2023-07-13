Голливудские актеры могут в ближайшее время присоединиться к забастовке сценаристов

Забастовка сценаристов в Калифорнии. Фото: David McNew/Getty Images

Забастовка сценаристов, которая длится уже два месяца, может полностью изменить законы, по которым работает Голливуд. Ожидается, что в ближайшее время к сценаристам могут присоединиться и актеры. Вместо того, чтобы выйти на красную дорожку, голливудские звезды собираются выйти на пикет за свои права, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Контракт Гильдии киноактеров и Американской федерации теле- и радиоактеров (SAG-AFTRA) истекает в полночь по местному времени 12 июля после продления крайнего срока, которое отсрочило возможность мегазабастовки почти на две недели. Таким образом, актеры могут присоединиться к Гильдии сценаристов Америки, которая объявила забастовку 2 мая после того, как не смогла заключить сделку с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), группой, представляющей интересы Disney, Netflix, Amazon и Apple.

В последний раз сценаристы и актеры бастовали вместе в 1960-х годах, когда будущий президент США Рональд Рейган был президентом союза актеров. При этом Гильдия режиссеров уже заключила сделку с Альянсом продюсеров, поэтому режиссеры не будут принимать участие в забастовке.

Производство десятков фильмов и сериалов было приостановлено из-за забастовки. Среди них: мегапопулярные сериалы "Очень странные дела" и "Миллиарды". Бастующие сценаристы говорят, что стриминговые сервисы и крупные киностудии оставляют большую часть прибыли себе и платят непропорционально мало тем людям, которые принимают участие в производстве контента.

По их мнению, постоянное привлечение новых подписчиков является неустойчивой моделью, благодаря которой собственники студий обогащаются, а участники кинопроизводства не могут позволить себе жизнь в Лос-Анджелесе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2028333-gollivudskie-aktery-mogut-v-blizhayshee-vremya-prisoedinitsya-k-zabastovke-stsenaristov/